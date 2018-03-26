Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ — его гражданский долг

Москве в ночь на 26 марта случайный прохожий у автобусной остановки на улице Поликарпова обратил внимание на мужчину, которому стало плохо с сердцем. Он вызвал скорую помощь, мужчину доставили в больницу №67, но спасти его не удалось. Как пишет «МК», предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Уже в больнице стало известно, что скончавшийся — Сергей Мавроди . Основатель теперь уже всемирно известной финансовой пирамиды МММ. Ему было 62 года.

В начале 1990-х миллионы людей — как Буратино в сказке — поверили, что в «Стране чудес» на месте закопанных в землю золотых монет утром вырастет денежное дерево.

Они щедро несли свои — порой, последние — деньги в надежде, что разбогатеют и купят, как было обещал Леня Голубков в известной телерекламе, «жене сапоги».

Звезда Мавроди в те годы сверкала ярко, ролики о чудесах, которые сулило МММ, стали одним из символов того времени. Сам Сергей Мавроди однажды даже поздравлял «дорогих россиян» с новым годом, как это обычно делает президент.

Тогда он был в эфире в малиновом пиджаке, который вскоре стал символом «новых русских» начала 1990-х.

В одном из интервью от 2013 года, которое сохранилось на YouTube, Сергей Мавроди не исключает, что именно он стал законодателем мод для стихийно обогатившихся граждан новой России

О личности же самого Мавроди и его мотивах создания финансовой пирамиды спорили и продолжают неоднозначно отзываться даже после того, как стало известно о смерти человека, которому доверили свои финансы миллионы людей.

Факт есть факт: он действительно создал крупнейшую пирамиду. По различным неофициальным сведениям, количество пострадавших может достигать 15 миллионов человек. Кто-то лишился не только денег, но и здоровья, поверив Мавроди и потеряв все или почти все.

Когда же в 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, официально потерпевшими были признаны более 10 тысяч человек.

Такие значительные расхождения в числе пострадавших могут быть связаны с тем, что далеко не все были готовы признаться в том, что вложили деньги в МММ. Ведь в обществе однозначного отношения к ним тоже не было.

Поверивших Мавроди нередко упрекали в излишней доверчивости и финансовой безграмотности — мол, сами виноваты.

Мавроди все-таки посадили. На свободу он вышел в 2007-м, а уже в начале 2011 года вновь создал финансовую пирамиду. Через несколько месяцев, как напоминает РИА Новости , она рухнула. Но Мавроди не сдавался: в 2012 году появилась новая пирамида — МММ-2012, и вновь в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Дело же самого Мавроди шагало по планете. МММ добралась до Нигерии Китая , появились «последователи» — мошенники, которые действовали теми же способами и обманывали тысячи людей, большинство из которых — пенсионеры.

Тем временем сам Сергей Мавроди все годы, в том числе и на пике славы МММ, жил довольно скромно в небольшой московской квартире, а в интервью журналистам утверждал, что цели личного обогащения перед собой не ставит.

Более того: в упомянутом уже выше интервью 2013 года, отвечая на вопрос, зачем он после выхода из тюрьмы создал МММ-2011, Мавроди ответил: «Есть такое понятие — гражданский долг».

Похоже, один из самых известных аферистов новой России действительно верил, что таким образом «помогал стране и людям».