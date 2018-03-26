«Модный приговор» по-нижегородски: школьники избили сверстника за китайские штаны 

Фотография подростка, лежащего на окровавленном снегу, появилась в сообществе «Нижегородский кежуал» в социальной сети «ВКонтакте» 22 марта. Причина жестокого отношения к сверстнику весьма сомнительная — 15-летнего парня зверски избили из-за китайских штанов.
Как сообщает Telegram-канал HYPE, банда состояла из трех школьников. Толчком к «модному приговору» стала одежда подростка. Его поддельные камуфляжные штаны показались модникам достаточным основанием для травли.
Судя по фото, мальчика избили довольно сильно: его лицо превратилось в кровавое месиво. Кроме того, на снимке видно, что на голове подростка члены банды выстригли очертания мужского полового органа.
По данному факту Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области организовало доследственную проверку.
Напомним, подростки устроили кровавую резню в пермской школе.
Фото: vk.com