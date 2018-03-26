«Модный приговор» по-нижегородски: школьники избили сверстника за китайские штаны

Фотография подростка, лежащего на окровавленном снегу, появилась в сообществе «Нижегородский кежуал» в социальной сети «ВКонтакте» 22 марта. Причина жестокого отношения к сверстнику весьма сомнительная — 15-летнего парня зверски избили из-за китайских штанов.

Как сообщает Telegram-канал HYPE, банда состояла из трех школьников. Толчком к «модному приговору» стала одежда подростка. Его поддельные камуфляжные штаны показались модникам достаточным основанием для травли.

Судя по фото, мальчика избили довольно сильно: его лицо превратилось в кровавое месиво. Кроме того, на снимке видно, что на голове подростка члены банды выстригли очертания мужского полового органа.

Напомним, подростки устроили кровавую резню в пермской школе.

Фото: vk.com