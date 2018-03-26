Петербургский суд отменил поправки Заксобрания о зеленых насаждениях

Санкт-Петербург , 26 марта. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел два административных исковых заявления и признал незаконным принятые Законодательным собранием Петербурга поправки в закон о зеленых насаждениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Исковые заявления к Законодательному собранию и губернатору подали компании «Балтийская коммерция» и «Статус Эр». Согласно принятым в закон новым поправкам некоторые участки на Петроградской стороне признавались зонами зеленых насаждений. Ранее на этих территориях началось строительство объектов.

«По обоим делам требования истцов удовлетворил, признав пункты статей недействующими с момента вступления решения суда в законную силу», — сообщает пресс-служба судов.

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