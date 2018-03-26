На реках Свердловской области начался сезон взрывов

Перед ледоходом.

В субботу 24 марта на реках Салда и Тура были проведены первые этой весной в Свердловской области взрывные работы. Специалистами АО «Свердловскавтодор» — подрядной организации, отвечающей за эксплуатацию объектов — выполнены противоледоходные мероприятия у мостовых сооружений в Верхотурском городском округе, соединяющими Прокопьевскую Салду и село Пия, а также деревню Малахова с деревней Лобанова.

Как сообщили «Уралинформбюро» в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», на 26-28 марта запланированы взрывные работы в Слободотуринском районе — три моста на реке Тура взрывотехники должны освободить от ледовой нагрузки по заказу АО «Мелиострой».

29-31 марта АО «Свердловскавтодор» будет готовить к безопасному ледоходу мост в Таборах и три моста в Туринском городском округе (села Жуковское и Липовское, деревня Галактионовка).

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, протяженность которой составляет 11 013 километров, расположено 749 мостовых сооружений и 13 267 водопропускных труб. Содержанием сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с заключенными трехгодичными госконтрактами занимаются 9 подрядных организаций. 60,7% дорог обслуживается АО «Свердловскавтодор». Крупными подрядчиками также являются ООО «УралДорТехнологии» (11,3%) и ООО «ГУДСР» (6,8%).

В целях своевременного проведения работ по защите автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений при пропуске ледоходов и паводковых вод в весенний период 2018 года, обеспечения бесперебойного движения транспортных средств ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» издан соответствующий приказ. В адрес подрядных организаций направлены письма о необходимости к подготовке паводку.

Подрядчиками своевременно заключены договора на взрывные работы со специализированными организациями. Ведется подготовка к распилке льда на ряде мостовых сооружений. В настоящий момент идут работы по открытию и очистке русел водопропускных труб. Создан запас труб для замены при необходимости.

Подрядными организациями подготовлены к работе в период паводка около 500 единиц дорожной техники (бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, автогрейдеры). Также создан необходимый для оперативного восстановления поврежденных участков запас бутового камня, щебня и цемента.

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения продолжаются работы по перемещению снега и льда за пределы земляного полотна и водоотводных сооружений, из полосы отвода автодорог в черте населенных пунктов и разделительных полос.

Фото и видео: ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»