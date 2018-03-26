Владимир Платонов: для москвичей работает горячая линия для мониторинга ситуации с торговыми комплексами

Президент Московской Торгово-промышленной палаты выразил свои соболезнования по поводу трагедии

— То, что произошло в Кемерове — ужасная трагедия. От имени Московской торгово-промышленной палаты мы принесли свои соболезнования родным и близким погибших, выразили искреннее сочувствие пострадавшим.

Но главное сейчас — понять причины произошедшего и сделать невозможным повторение ужасных событий.

Как будто в предчувствии подобной угрозы еще на прошлой неделе, 21 марта Гильдия негосударственных структур безопасности МТПП в рамках проекта «Безопасный торговый центр» открыла специальную горячую линию для мониторинга ситуации с безопасностью в столичных торгово-развлекательных комплексах. Информация об этом появилась на нашем сайте и была передана в СМИ.

По телефону +7 (495) 544-30-90, а также электронной почте media-sovet@yandex.ru граждане могут сообщить о любых возможных, на их взгляд, нарушениях в работе охранных систем торговых объектов, а также направить свои предложения по улучшению ситуации с безопасностью в ТЦ.

Наша задача — получить качественную обратную связь от москвичей, чтобы составить объективную картину с безопасностью в столичных торговых центрах. Все сигналы будут анализироваться специалистами и по самым вопиющим жалобам мы, конечно, будем выезжать на место, совместно с правоохранительными органами и профильными государственными службами проводить независимые проверки».

Партнер нашего проекта — Медиасовет Координационного совета НСБ России ведет мониторинг информационного пространства на предмет выявления различных фактов пренебрежения качеством систем безопасности в торговых комплексах.

Наша задача — чтобы собственники торговых площадей, где ежедневно проходят десятки тысяч человек, ответственно относились к вопросам обеспечения безопасности. Страшные события в Кемерово показали, что подобные опасения, увы не беспочвенны.