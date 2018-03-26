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Экс-омбудсмен Южного Урала отстоял в суде законность записанных на брата парковок
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Экс-омбудсмен Южного Урала отстоял в суде законность записанных на брата парковок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Решения уже вынесены по парковкам на Захаренко, 17 и Ворошилова, 5, — рассказал бывший омбудсмен, а ныне юрист адвокатского бюро. — Хотя представители КУиЗО утверждали, что парковки незаконны, суд признал обратное. Но вообще практика захвата малого бизнеса с помощью административного ресурса в Челябинске набирает обороты: я регулярно слышу о сносе торговых павильонов или парковок под предлогом их незаконности. И схема везде одна и та же».
По словам Севастьянова, парковка по улице Ворошилова, существует с 2007 года. Владелец — ООО «Автопарк», одним из собственников которого является Яков Севастьянов, родной брат экс-омбудсмена. Стоянка на Захаренко, 17 записана на ООО «Аналитическая группа „Эксперт“, также аффилированное с друзьями и родственниками Севастьянова. Как сообщал „ФедералПресс“, с начала 2017 года оба объекта подверглись атаке со стороны МБУ „Городские парковки“: будки и ограды были вывезены городской „Службой демонтажа“, на землю поставлены новые сторожки, где с тех пор по договору с МБУ трудятся работники ЧОП „Вымпел“. Напомним, летом 2017 года, пытаясь помешать демонтажу парковки на Захаренко, Севастьянов даже попал под административный арест: его обвинили в сопротивлении сотрудникам полиции.
»Чиновники настаивали, что оба объекта незаконно стоят на муниципальной земле, — уточнил Алексей Севастьянов. — Но суд признал, что уведомления КУиЗО о демонтаже стоянок недействительны, что нас ненадлежащим образом уведомили об освобождении участков. Договоры аренды признаны действующими, тем более, что собственники парковок исправно вносили плату».
Экс-омбудсмен также намерен бороться с ЧОП «Вымпел»: после ликвидации парковок, принадлежащих семье Севастьянова, охранники поставили на освободившихся участках свои будки и теперь собирают с автовладельцев деньги. Одновременно, по словам экс-омбудсмена, руководство охранной фирмы пытается получить деньги с администрации города за охрану «муниципальной земли».
«Мы сейчас в очередной раз обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела по фактам самоуправства, препятствования предпринимательской деятельности и превышения должностных полномочий сотрудниками комитета по управлению имуществом и МБУ «Служба демонтажа», — резюмирует Севастьянов. — У нас постоянно говорят о поддержке малого бизнеса, но в итоге предприниматели страдают из-за разборок между крупными группами влияния».
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