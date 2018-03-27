Руководители московских школ обсудят будущее профессии учителя

Руководители двух школ столицы 27 марта поспорят в прямом эфире Московского образовательного телеканала. Директора обсудят роль профессии учителя в будущем.

Перед телезрителями выступят руководитель Курчатовской школы Матвей Говорущенко и его коллега из образовательного комплекса №2129 Алла Плахова.

Как сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, директора выскажут свое мнение и ответят на вопросы ведущего программы и зрителей. Победителя в споре определят с помощью голосования в режиме онлайн.