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Руководители московских школ обсудят будущее профессии учителя
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Руководители московских школ обсудят будущее профессии учителя 

Администрация городского округа Щербинка 4 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы
Руководители двух школ столицы 27 марта поспорят в прямом эфире Московского образовательного телеканала. Директора обсудят роль профессии учителя в будущем.
Перед телезрителями выступят руководитель Курчатовской школы Матвей Говорущенко и его коллега из образовательного комплекса №2129 Алла Плахова.
Как сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы, директора выскажут свое мнение и ответят на вопросы ведущего программы и зрителей. Победителя в споре определят с помощью голосования в режиме онлайн.
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