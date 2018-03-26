«Накормили пельменями, разместили на полу». На Алтае работают эвакопункты

Жители сел Маралиха и Усть-Козлуха, эвакуированные в село Краснощеково из-за паводка, размещены в одной из школ райцентра. Из сел вывезли, в первую очередь, детей и пожилых людей. Тех, у кого нет родственников поблизости.

Нина Суворова, жительница с. Маралиха, рассказала АиФ-Алтай об условиях размещения в эвакопунктах: «Нас привезли в Краснощеково, поселили в классе местной школы на полу, на матрасах, по 20 человек в комнате. Накормили в школьной столовой борщом, пельменями, напоили чаем. Детей разместили на втором этаже в этой же школе. Здесь есть медик».

По словам жительницы Маралихи, от эвакуации никто не отказывался. Кто мог, уехал к родственникам, остальные — в пункт размещения в Краснощеково. Сколько им придется там пробыть, не известно.

Села эвакуировали из-за угрозы разрушения Шипуновской дамбы, укреплением которой сейчас занимаются местные жители. Дома в селах затопило еще 24 марта.

Отметим, что 26 марта газета Краснощековского района «Районный вестник» призывала жителей райцентра помочь в размещении людей. У людей просили матрасы и одеяла. Почему пункты эвакуации не были готовы к приему подтопленцев — вопрос.