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«Накормили пельменями, разместили на полу». На Алтае работают эвакопункты
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«Накормили пельменями, разместили на полу». На Алтае работают эвакопункты 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители сел Маралиха и Усть-Козлуха, эвакуированные в село Краснощеково из-за паводка, размещены в одной из школ райцентра. Из сел вывезли, в первую очередь, детей и пожилых людей. Тех, у кого нет родственников поблизости.
Нина Суворова, жительница с. Маралиха, рассказала АиФ-Алтай об условиях размещения в эвакопунктах: «Нас привезли в Краснощеково, поселили в классе местной школы на полу, на матрасах, по 20 человек в комнате. Накормили в школьной столовой борщом, пельменями, напоили чаем. Детей разместили на втором этаже в этой же школе. Здесь есть медик».
По словам жительницы Маралихи, от эвакуации никто не отказывался. Кто мог, уехал к родственникам, остальные — в пункт размещения в Краснощеково. Сколько им придется там пробыть, не известно.
Села эвакуировали из-за угрозы разрушения Шипуновской дамбы, укреплением которой сейчас занимаются местные жители. Дома в селах затопило еще 24 марта.
Отметим, что 26 марта газета Краснощековского района «Районный вестник» призывала жителей райцентра помочь в размещении людей. У людей просили матрасы и одеяла. Почему пункты эвакуации не были готовы к приему подтопленцев — вопрос.
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