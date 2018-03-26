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В Ярославской области распродают по кускам старинную текстильную фабрику
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В Ярославской области распродают по кускам старинную текстильную фабрику 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославской области на «Авито» продают чугунные ворота XIX века, принадлежащие некогда популярной на всю страну Волжской шерстопрядильной фабрике. Сейчас бывшие здания фабрики находятся в посёлке Волга Некоузского района в частных руках.
— Для тех, кто не знает, — зданиям фабрики в ноябре исполнится 123 года. Сто двадцать три! В здешних краях это, пожалуй, единственное историческое здание такой интересной красоты и такой же интересной истории, — рассказывает ярославец Андрей Тутариков. — Даже после бесславного и постыдного банкротства фабрика продолжала приносить пользу. Здесь известный всем после триумфа фильма «Аритмия» режиссер Борис Хлебников задолго до этого триумфа снимал другой свой фильм «Свободное плавание». Здесь не так давно доставали из стены капсулу с «Письмом в будущее», которое в 1968 году заложили в стену местные комсомольцы.
Оказалось, в настоящий момент здания фабрики не имеют статуса объекта культурного наследия. А потому собственник и правда может распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Вот он и усмотрел, что может продать чугунные ворота фабрики за 750 тысяч рублей.
— Есть ещё чугунная лестница XIX века, несколько её пролётов уже выкупили, отреставрировали и поставили в квартиры, — рассказал по телефону владелец.
Фабрику построили в XIX веке немецкие промышленники. Позже она получила название имени Розы Люксембург. Для строительства выписали архитекторов из Германии, что и отразилось на основных зданиях красной кирпичной кладки с вытянутыми окнами.
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