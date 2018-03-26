Юристы призывают людей подать коллективный иск на Volkswagen

Очередное слушание по делу о дизельном скандале с Volkswagen состоится во вторник, 27 марта, в Великобритании . Свои претензии производителю уже предъявили порядка 45 тысяч владельцев машин в этой стране. А потенциально их число может составлять до 1,2 миллиона автолюбителей. Об этом со ссылкой на юристов фирмы Slater и Gordon пишет сегодня Сityam.

Юридическая компания призывает клиентов Volkswagen присоединиться к крупнейшему в истории коллективному иску, связанному с нарушением требований экологической безопасности для 11 миллионов автомобилей по всем миру. Скандал, напомним, разгорелся в 2015 году. Тогда было установлено, что компания оснащала автомобили спецустройствами для занижения показателей реального уровня выброса диоксида азота и других вредных веществ.