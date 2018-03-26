Юристы призывают людей подать коллективный иск на Volkswagen 

Очередное слушание по делу о дизельном скандале с Volkswagen состоится во вторник, 27 марта, в Великобритании. Свои претензии производителю уже предъявили порядка 45 тысяч владельцев машин в этой стране. А потенциально их число может составлять до 1,2 миллиона автолюбителей. Об этом со ссылкой на юристов фирмы Slater и Gordon пишет сегодня Сityam.
Юридическая компания призывает клиентов Volkswagen присоединиться к крупнейшему в истории коллективному иску, связанному с нарушением требований экологической безопасности для 11 миллионов автомобилей по всем миру. Скандал, напомним, разгорелся в 2015 году. Тогда было установлено, что компания оснащала автомобили спецустройствами для занижения показателей реального уровня выброса диоксида азота и других вредных веществ.
Иск к Volkswagen могут подать те, кто купил или арендовал дизельное транспортное средство, изготовленное группой VW. В числе таких машин не только VW, но и Audi, SEAT или Skoda, произведенные между 2009 и 2015 годами. Крайний срок подачи претензий — ноябрь 2018 года. На данный момент известно, что свои иски против автомобильного концерна выдвинули почти 45 тысяч автомобилистов Великобритании. В отличии от заявителей в США, которым удалось добиться $25 млрд выплат, они до сих пор не получили компенсации за нанесенный вред. Отметим, что в понедельник, 26 марта, в местной прессе появились также публикации, где владельцы автомобилей VW сообщили о случаях потери контроля над машинами на автомагистралях и оживленных дорогах. Неполадки обнаружились после того, как VW «исправил» тысячи автомобилей в связи со скандалом с выбросами. Об этом сообщает Dailymail. Примечательно также, что на прошлой неделе, 20 марта, немецкая прокуратура начала новое расследование в связи с выбросами дизельного топлива Volkswagen и манипуляцией рынком. Власти изъяли документы и компьютерные файлы из штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге. Предполагается, пишет Independent, что производитель выпусти больше «вредных» автомобилей, чем публично признал.