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Единые стандарты оказания первой помощи могут появиться в столице
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Единые стандарты оказания первой помощи могут появиться в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил замдиректора по медицинской части по ГО и МР ГБУЗ «Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения города Москвы» Сергей Гуменюк.
"В настоящее время министерство здравоохранения и МЧС России пришли к мнению о необходимости приведения к единым стандартам по всей территории нашей страны. Безусловно, Москва должна стать тем субъектом, который даст начало развития столь назревшим полезным начинаниям", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Гуменюк добавил, что необходимые требования по программе обучения первой помощи почти разработаны.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч врачей и представителей медперсонала московских поликлиник пройдут в 2018 году дополнительное обучение. На курсах с медработниками отработают управленческие навыки и стандарты приема пациентов, а также обучат бесконфликтному общению.
Обучение пройдет в Образовательный центре столичного департамента здравоохранения, открытом в конце 2017 года. В учебных помещениях центра воспроизведены рабочие места специалистов, на которых отрабатываются навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций с приглашением экспертов.
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