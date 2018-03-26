Единые стандарты оказания первой помощи могут появиться в столице

Об этом сообщил замдиректора по медицинской части по ГО и МР ГБУЗ «Научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения города Москвы» Сергей Гуменюк.

Гуменюк добавил, что необходимые требования по программе обучения первой помощи почти разработаны.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч врачей и представителей медперсонала московских поликлиник пройдут в 2018 году дополнительное обучение. На курсах с медработниками отработают управленческие навыки и стандарты приема пациентов, а также обучат бесконфликтному общению.

Обучение пройдет в Образовательный центре столичного департамента здравоохранения, открытом в конце 2017 года. В учебных помещениях центра воспроизведены рабочие места специалистов, на которых отрабатываются навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций с приглашением экспертов.