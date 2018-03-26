Собянин открыл городок Росгвардии

Сергей Собянин. В столичном районе Строгино построена база Росгвардии. Там есть две казармы, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазин, кафе, библиотека и даже свой музей. Новоселов сегодня поздравил мэр Москвы

Комплекс на улице Твардовского построили за четыре года. Теперь здесь своеобразный город в городе. Есть два многоэтажных жилых корпуса на две тысячи сотрудников Росгвардии. На первых этажах — тренажерные залы с раздевалками и душевыми, кафе, магазин, прачечная. Остальные этажи заняли казармы. В каждом блоке — жилая комната, столовая, гардеробная, санузел. Все это показали мэру города, который назвал комплекс Росгвардии одним из крупнейших в стране.

"Здесь можно жить, получать бытовые услуги, питаться, заниматься спортом", — подчеркнул градоначальник.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов главной гордостью базы назвал физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь можно и здоровье подтянуть, и отдохнуть. На первом этаже открыты киноконцертный зал, спортзал, бассейн, сауна, видеостудия и музей боевой славы. Этажом выше — библиотека, бильярдная, танцевальный зал.

На территории комплекса работает и Центр кинологической службы. Здесь находятся вольеры на 70 служебных собак и площадка для выгула, а для тренировок питомцев — городок с препятствиями.