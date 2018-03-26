Киргизская железная дорога приобрела 150 полувагонов

В минувшем году ГП «НК „Кыргыз темир жолу“ ввело в эксплуатацию 15 единиц техники: 10 тракторов, три погрузчика и два экскаватора. В том же году холдинг приобрел оборудование по диагностике верхнего строения пути „Лабораторию диагностическую мобильную — ЛДМ-I“.

Ранее, с 2013 по 2014 год компания пополнила парк шестью новыми тепловозами серии ТЭ33А EVOLUTION.

Реализация проекта по обновлению парка Кыргызской железной дороги продолжится за счет кредита, выделяемого Российско-Кыргызским фондом развития.