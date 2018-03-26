Первого замглавы Главгосстройнадзора Подмосковья наградили знаком «Почетный строитель»

Знаком «Почетный строитель России» награжден первый заместитель начальника Главгостройнадзора Московской области Тамерлан Алборов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«От имени министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РФ начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев вручил знак «Почетный строитель России» Тамерлану Алборову — первому заместителю руководителя ведомства за высокий профессионализм, достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие строительного комплекса региона», — говорится в сообщении.

Знак «Почетный строитель» присваивается работникам строительных, производственных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, а также организаций промышленности строительных материалов за личные заслуги в строительстве.