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Первого замглавы Главгосстройнадзора Подмосковья наградили знаком «Почетный строитель»
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Первого замглавы Главгосстройнадзора Подмосковья наградили знаком «Почетный строитель» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Знаком «Почетный строитель России» награжден первый заместитель начальника Главгостройнадзора Московской области Тамерлан Алборов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«От имени министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РФ начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев вручил знак «Почетный строитель России» Тамерлану Алборову — первому заместителю руководителя ведомства за высокий профессионализм, достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие строительного комплекса региона», — говорится в сообщении.
Знак «Почетный строитель» присваивается работникам строительных, производственных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, а также организаций промышленности строительных материалов за личные заслуги в строительстве.
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