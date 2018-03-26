Для сотрудничества России и Японии важны прямые контакты между людьми

Москве с визитом побывал парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хории. Он рассказал « Парламентской газете » о своих встречах в столице России и о перспективах взаимоотношений двух стран.

— Господин Хории, знаю, что помимо бесед с официальными лицами, у вас были и встречи с друзьями.

— Да. Я бывший спортсмен-конькобежец. Участвовал в Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году и завоевал бронзовую медаль в спринте на дистанции в 500 метров. Подружился тогда со спортсменами из разных стран. И сейчас в Москве встретился с Александром Голубевым , который завоевал в Лиллехаммере «золото» на той же дистанции, и со Светланой Бажановой, олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 метров. Мне трудно выразить словами восхищение от этой встречи с людьми, которых я не видел много лет. Они бывали в Японии, им очень понравилась наша страна, и я этому так рад!

Для расширения сотрудничества наших стран очень важны прямые контакты между людьми. Мы стараемся этому всячески способствовать.

— 2018 год объявлен перекрёстным Годом России и Японии. Расскажите, какие события ожидают нас.

— Их много — запланировано около 300 мероприятий. Они пройдут и в нашей стране, и в России, причём не только в Москве, но и в регионах. Это и встречи бизнесменов, и выступления артистов, и конференции деятелей науки. Официально перекрёстный год откроется в мае, но уже сейчас проводятся мероприятия, призванные показать очарование Японии.

Для расширения сотрудничества наших стран очень важны прямые контакты между людьми. Мы стараемся этому всячески способствовать. Одно из них состоялось в минувшие выходные — в ТРЦ «Атриум» была устроена «Японская творческая мастерская». На ней были представлены шесть префектур — Ямагата, Ниигата, Тоттори, Ямагучи, Токушима и моя родная Хоккайдо. Гости смогли узнать о достопримечательностях каждой из них, посмотреть традиционные танцы, чайную церемонию, увидеть, как создаётся икебана, попробовать вкусную рыбу. И перенестись в Японию посредством шлемов виртуальной реальности. Думаю, что после этой презентации у многих возникло желание посетить нашу страну.

— Кстати, каков сейчас поток туристов?

— Как сказал руководитель «Ростуризма» Олег Сафонов, в 2017 году в Японии побывали 65 тысяч россиян, что на 37 процентов больше, чем было ранее, а количество японцев, побывавших в России, выросло на 27 процентов — их 100 тысяч. В ближайшей перспективе надеемся увеличить общее количество туристов до 250 тысяч ежегодно.

— Одной из целей перекрёстного года является укрепление экономических связей. Как вы расцениваете их сегодняшний уровень?