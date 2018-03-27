Шинкарук: 95 процентов москвичей довольны качеством оказания госуслуг

Елена Вячеславовна, буквально на этой неделе на портале мэра и правительства Москвы mos.ru появилась новая услуга — оформление полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Что она дает москвичам?

Елена Шинкарук : До появления этого сервиса для оформления полиса нужно было дважды приходить в центр госуслуг «Мои документы» или непосредственно в страховую компанию — в первый визит необходимо написать заявление, а после забрать готовый документ. Теперь же прямо на портале можно выбрать страховую компанию и заказать полис. Он будет готов в течение 30 дней. В это время человек сможет пользоваться временным страховым свидетельством, которое поступит ему в электронном виде. И приходить в офис придется только один раз, чтобы забрать готовый документ.

Известно, что хотя бы один раз записывались к врачу онлайн 11 миллионов москвичей — это чуть ли не все жители города. Действительно ли визит в поликлинику сегодня почти всегда начинается с компьютера?

Елена Шинкарук: Каналов для записи к врачу в Москве сейчас масса, и большинство из них электронные. Терминалы в поликлиниках, сайт и приложения Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), медицинский раздел mos.ru… Абсолютное большинство горожан попадают к врачу через эти ресурсы. Реже всего записываются сейчас по телефону.

В целом же у нас 250 электронных услуг и сервисов. Пользуются ими примерно 75% горожан, и эта цифра постоянно растет. Личные кабинеты только на портале mos.ru имеют 6,5 миллиона москвичей, многие пользуются мобильными приложениями и другими городскими электронными ресурсами.

И какая онлайн-услуга самая популярная?

Елена Шинкарук: Лидеры постоянно меняются, в зависимости от сезона и других факторов. В здравоохранении лидирует, конечно, запись к врачу. Но очень популярен и сервис прикрепления к поликлинике, хотя потребность в нем, понятно, возникает реже. Недавно мы реализовали возможность прикрепиться онлайн не только к взрослой, но и детской поликлинике, и услуга тоже стала востребованной — молодым родителям это очень удобно. Большая экономия времени, никуда не нужно ходить. До конца года рассчитываем подключить сюда и стоматологические клиники.

Порядка 17% пользователей портала mos.ru старше 55 лет. А если взять возраст 45 лет и старше, то таких уже 30%

В пилотном режиме в нескольких поликлиниках прорабатываем возможность отдельно записываться на диспансеризацию или получение определенной медицинской справки. Чтобы людям в таких случаях не нужно было сначала идти к терапевту, а можно было сразу попасть к нужному специалисту и получить то, что необходимо. Смотрим, как это работает. Если сложностей не возникнет, то распространим такую возможность на все поликлиники.

А в других сферах городской жизни что востребовано?

Елена Шинкарук: В образовании, например, электронный дневник — им пользуются и сами ученики, и учителя, и родители. Смотрят домашнее задание, оценки, ведут переписку — функционал сервиса постоянно расширяется. Можно даже уведомление учителю написать и не носить бумажных записок, как в нашем детстве. Или, наоборот, получить письмо от учителя.

В позапрошлом году, когда начался этап подачи заявок на льготные путевки для отдыха детей, электронный сервис не справлялся с числом запросов и доступ к услуге иногда пропадал. Вы продумываете вопрос устойчивости системы, если число пользователей и предоставляемых услуг постоянно растет? Справится ли mos.ru с увеличивающейся нагрузкой?

Елена Шинкарук: Детский отдых, наверное, был одной из самых сложных историй, потому что желающих очень много. Но мы решили эту проблему. Раньше заявочная кампания проходила весной, а с прошлого года она проходит осенью. Это расширяет временные границы подачи заявок и немного сбавляет ажиотаж.

Замечу, несколько лет назад такие проблемы были не только с путевками на детский отдых. Сейчас мы делим для себя услуги на регулярные и сезонные. Запись в первый класс, например, сезонная услуга, которая пользуется спросом с 15 декабря, как правило, до 1 января. В это время она становится самой востребованной, и мы уже научились готовить инфраструктуру так, чтобы она выдерживала нагрузку. К тому же перед началом оказания сезонных услуг мы стали проводить тестирования с нагрузками, соизмеримыми с показателями предыдущих лет. И это, как правило, происходит за несколько недель, чтобы понять, выдерживает система или нет и если вдруг какие-то сбои возникают, то они устраняются заранее.

Вы интересуетесь, насколько удобно москвичам пользоваться существующими электронными ресурсами?

Елена Шинкарук: Постоянно проводим опросы и сами инициируем изменения. К примеру, скоро актуальной станет услуга просмотра результатов Единого государственного экзамена. В прошлом году мы спросили у людей о том, как бы они хотели ее изменить — голосование было запущено в «Активном гражданине». В итоге с учетом мнения горожан появилась возможность подписаться на уведомления. Чтобы каждый родитель или ученик не проверял в течение часа по 15 раз, есть результаты или нет, а получил сообщение, что все готово и можно смотреть.

В целом соцопросы показывают, что более 95% горожан удовлетворены качеством оказания госуслуг в Москве. И столько же людей знают о возможности получить их в электронном виде.

Около года назад самостоятельный портал городских услуг переехал на единый сайт правительства Москвы mos.ru. С какой целью?

Елена Шинкарук: Все очень просто. Например, москвичи уже привыкли, что можно прийти в обычный центр госуслуг с любыми вопросами — от оформления парковочного разрешения до замены водительского удостоверения. Действует так называемый принцип одного окна. То же самое происходит и в онлайн-среде — мы объединяем услуги и сервисы на одном портале госуслуг. Уже сегодня на mos.ru горожанам доступны не только электронные услуги и сервисы, но и справочная информация об органах власти и календарь культурных мероприятий.

И это работает, ведь популярность mos.ru растет в геометрической прогрессии. В прошлом году, например, через него было оказано более 250 миллионов услуг, что почти на треть больше показателей 2016 года, когда еще существовал отдельный портал городских услуг. К тому же мы сделали так, что по старым ссылкам, ведущим на старый портал, пользователи автоматически попадали на новый адрес.

У старшего поколения не возникает проблем с получением электронных госуслуг? Пенсионерам ведь подчас трудно работать с компьютером, а в услугах государства они нуждаются не меньше молодежи.

Елена Шинкарук: На самом деле среди пенсионеров сегодня очень много активных пользователей Сети и увидеть пожилого человека не только за компьютером, но и со смартфоном можно повсеместно. Порядка 17% пользователей портала mos.ru старше 55 лет. А если взять возраст 45 лет и старше, то таких уже 30% пользователей. Я даже по «Активному гражданину» могу сказать, что у нас там есть пожилые и при этом очень энергичные люди. К тому же возможностей получения госуслуг офлайн никто не отменяет — и центры социального обслуживания, и центры госуслуг продолжают работать как прежде.

Как обстоят дела с электронным оформлением льгот, пособий и других социальных услуг? К примеру, москвичка Елена Булахтина прислала вопрос в редакцию о жилищных субсидиях — говорит, что для их получения приходится много ходить и через Интернет ничего не сделать.

Елена Шинкарук: Электронных услуг, связанных с социальной защитой населения, довольно много. Начиная от оформления парковочных разрешений многодетным семьям, инвалидам и заканчивая всевозможными выплатами. Одних детских выплат в электронном виде 17. Что касается субсидий на оплату ЖКХ, то сейчас ведем ревизию этой услуги, чтобы понять, как можно технологически ее предоставить онлайн и минимизировать хождения людей по инстанциям. Здесь много заинтересованных сторон и ведомств, много согласований, но мы плотно занимаемся этой темой.

Предприниматели, компании, всевозможные юридические лица тоже переходят на общение с властями через Сеть?

Елена Шинкарук: Да, у нас зарегистрировано 22,3 тысячи личных кабинетов юрлиц на портале. К примеру, сфера строительства практически целиком переведена на электронное взаимодействие. Это вопрос не только удобства, но и борьбы с коррупцией, чем меньше личных контактов чиновников и бизнеса, тем меньше злоупотреблений. К тому же все услуги в строительной сфере взаимосвязаны и идут по цепочке — сначала разрешение на строительство, потом установка ограждений, ввод объектов в эксплуатацию, их регистрация. И это услуги, по сути, одного жизненного цикла. Начиналось все с перевода в электронный вид разрешения на строительство и ввода объектов в эксплуатацию, а сейчас уже 22 услуги в строительной сфере у нас доступны онлайн. В других сферах бизнеса тоже много электронных возможностей — получение лицензии на таксомоторную деятельность, разрешения на въезд большегрузного транспорта, аренда земельных участков и всевозможные торги. Всего 81 услуга для юридических лиц, которая доступна в электронном виде.

Как Москва выглядит в плане перевода госуслуг в онлайн по сравнению с другими мегаполисами мира?

Елена Шинкарук: Москве есть чем гордиться: только у нас самые разные услуги сосредоточены на одном портале. В США Великобритании , многих европейских странах на одном сайте часто можно увидеть только набор ссылок на другие ресурсы, где-либо предоставляют конкретную услугу, либо просто дают информацию. Мы, в принципе, находимся на одном уровне с Сингапуром по количеству государственных сервисов, переведенных в электронный вид. Но чтобы поставить дело так, Москве потребовалось вдвое меньше времени, чем Сингапуру.