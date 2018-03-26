ФАС пообещала не допустить «оскорбительных» тарифов на такси во время ЧМ-2018 

Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы во время проведения Чемпионата мира по футболу в России не было «оскорбительных для гостей тарифов», заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
«Да, конечно, мы будем это отслеживать, мы входим в оргкомитет по проведению ЧМ по футболу. И эти барьеры, которые сейчас временно возникают, они связаны с борьбой с терроризмом, с безопасностью наших гостей и граждан. Они временные, во-первых. Во-вторых, мы будем отслеживать, будем следить за тем, чтобы не было каких-то оскорбительных для гостей тарифов», — сказал Артемьев.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.