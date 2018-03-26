ФАС пообещала не допустить «оскорбительных» тарифов на такси во время ЧМ-2018

«Да, конечно, мы будем это отслеживать, мы входим в оргкомитет по проведению ЧМ по футболу. И эти барьеры, которые сейчас временно возникают, они связаны с борьбой с терроризмом, с безопасностью наших гостей и граждан. Они временные, во-первых. Во-вторых, мы будем отслеживать, будем следить за тем, чтобы не было каких-то оскорбительных для гостей тарифов», — сказал Артемьев.