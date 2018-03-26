Овсянников заявил о бездействии муниципалитетов

«Я был единственным Вашим ярым сторонником, но похоже по другому нужно было относиться. Выделено (на 2018 год) 240 миллионов рублей. Но слайды (доклада) показывают, нам ваша работа стоит дорого. Вы не отрабатываете деньги, которые вам дают — ничем не занимаетесь», — сказал Овсянников после доклада директора департамента по территориальному развитию.

Известно, что по стоянию на 26 марта муниципалитеты заключили контракты на 11,34% от суммы субвенции. Дмитрий Овсянников заявил, что ранее планировавшееся расширение полномочий муниципальных образований замораживается, а запланированное на 27 марта рассмотрение законопроекта об этом в городском парламенте откладывается.

«Если к первому мая (контракты) не будут расторгованы — они перейдут департаментам которые будут заниматься делом. Вы, даже когда деньги дают, ничего не делаете. Вам не нужны дороги и спортивные площадки? Не будет закона (о расширении полномочий). Я не позволю из этого сделать шоу», — пригрозил Овсянников.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что севастопольские муниципалитеты, в прошлом году получили финансирование и расширение полномочий, но столкнулись со сложностями при освоении бюджетов.

Рассмотрение во вторном чтении законопроекта о расширении полномочий муниципалитетов было запланировано на вторник, 27 марта.