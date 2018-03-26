Право на отдых: 51 депутат Верховной Рады прогулял 90% голосований 

Как сообщает комитет избирателей Украины, во время 15 пленарных заседаний, прошедших в марте, состоялось 399 голосований, однако 51 депутат принял участие лишь в 10% из них.
Член фракции «Оппозиционный блок» Евгений Бакулин, внефракционный депутат Дмитрий Ярош, отказавшийся от депутатского мандата Вячеслав Константиновский, а также беглые парламентарии Александр Онищенко и Сергей Клюев ни разу не высказывали своего мнения по заявленным вопросам.
Не особой активностью отличались и некоторые их коллеги. Так, Дмитрий Добкин из «Оппозиционного блока» нажал кнопку всего один раз, его однопартиец Денис Омельянович — три, внефракционный депутат Константин Жеваго — шесть, а Михаил Добкин из «Оппозиционного блока» и внефракционная Надежда Савченко — по восемь.
Среди политиков, не добросовестно исполнявших свои обязанности, замечены представитель партии «Самопомощь» Семён Семенченко, проголосовавший в 9% случаев, Михаил Поплавский из группы «Воля народа» и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович — по 6%, внефракционные депутаты Олесь Довгий и Евгений Мураев — по 3%.
Как уточняется, в большинстве случаев эти парламентарии находились в зале в момент голосования, но по неизвестным причинам игнорировали его.
Среди народных избранников нашлось два передовика, которые не пропустили ни одного голосования: члены пропрезидентского блока Виктор Пинзеник и Иван Спорыш.