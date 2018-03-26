Ещё
Право на отдых: 51 депутат Верховной Рады прогулял 90% голосований
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Право на отдых: 51 депутат Верховной Рады прогулял 90% голосований 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщает комитет избирателей Украины, во время 15 пленарных заседаний, прошедших в марте, состоялось 399 голосований, однако 51 депутат принял участие лишь в 10% из них.
Член фракции «Оппозиционный блок» Евгений Бакулин, внефракционный депутат Дмитрий Ярош, отказавшийся от депутатского мандата Вячеслав Константиновский, а также беглые парламентарии Александр Онищенко и Сергей Клюев ни разу не высказывали своего мнения по заявленным вопросам.
Не особой активностью отличались и некоторые их коллеги. Так, Дмитрий Добкин из «Оппозиционного блока» нажал кнопку всего один раз, его однопартиец Денис Омельянович — три, внефракционный депутат Константин Жеваго — шесть, а Михаил Добкин из «Оппозиционного блока» и внефракционная Надежда Савченко — по восемь.
Среди политиков, не добросовестно исполнявших свои обязанности, замечены представитель партии «Самопомощь» Семён Семенченко, проголосовавший в 9% случаев, Михаил Поплавский из группы «Воля народа» и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович — по 6%, внефракционные депутаты Олесь Довгий и Евгений Мураев — по 3%.
Как уточняется, в большинстве случаев эти парламентарии находились в зале в момент голосования, но по неизвестным причинам игнорировали его.
Среди народных избранников нашлось два передовика, которые не пропустили ни одного голосования: члены пропрезидентского блока Виктор Пинзеник и Иван Спорыш.
Украина.ру: последние новости
Взрыв телебашни в Екатеринбурге попал на видео Регион общих целей. Как Россия и ЕС могут сотрудничать в Центральной Азии - МЦК Савченко допросили по делу о самоубийств известного военного летчика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов374
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди96
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно70
Начало пожара в Кемерово попало на видео116
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение