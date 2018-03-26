Право на отдых: 51 депутат Верховной Рады прогулял 90% голосований

Как сообщает комитет избирателей Украины , во время 15 пленарных заседаний, прошедших в марте, состоялось 399 голосований, однако 51 депутат принял участие лишь в 10% из них.

Как уточняется, в большинстве случаев эти парламентарии находились в зале в момент голосования, но по неизвестным причинам игнорировали его.