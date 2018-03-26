Прямой авиамаршрут соединит Чунцин и Хошимин

Чунцин , 26 марта / Синьхуа / — Начиная со 2 апреля этого года будет открыто прямое авиасообщение между городом Чунцин на юго-западе Китая и вьетнамским городом Хошимин . Об этом сообщила в понедельник авиакомпания «Чунцинские авиалинии».

Новый авиамаршрут является первым прямым авиамаршрутом, связывающим Чунцин с Хошимином.

Полеты по маршруту будут выполнять аэробусы А320 по понедельникам, средам и пятницам. Самолет будет вылетать из Чунцина в 23:00 по пекинскому времени и приземляться в Хошимине в 1:40 по местному времени. В обратном направлении самолет будет отправляться из Хошимина в 2:40 по местному времени и прибывать в Чунцин в 7:15 по пекинскому времени.

В настоящее время авиарейсы из Чунцина осуществляется по 67 международным маршрутам, включая 55 пассажирских и 14 грузовых. -0-