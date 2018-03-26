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Прямой авиамаршрут соединит Чунцин и Хошимин
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Прямой авиамаршрут соединит Чунцин и Хошимин 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чунцин, 26 марта /Синьхуа/ — Начиная со 2 апреля этого года будет открыто прямое авиасообщение между городом Чунцин на юго-западе Китая и вьетнамским городом Хошимин. Об этом сообщила в понедельник авиакомпания «Чунцинские авиалинии».
Новый авиамаршрут является первым прямым авиамаршрутом, связывающим Чунцин с Хошимином.
Полеты по маршруту будут выполнять аэробусы А320 по понедельникам, средам и пятницам. Самолет будет вылетать из Чунцина в 23:00 по пекинскому времени и приземляться в Хошимине в 1:40 по местному времени. В обратном направлении самолет будет отправляться из Хошимина в 2:40 по местному времени и прибывать в Чунцин в 7:15 по пекинскому времени.
В настоящее время авиарейсы из Чунцина осуществляется по 67 международным маршрутам, включая 55 пассажирских и 14 грузовых. -0-
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