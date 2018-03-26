Mendeleev Hackathon

Хакатон для химиков, физиков и программистов: два дня, девять тем плюс задачи от партнеров, 100 тысяч призового фонда, который поделят между собой команды-победители — создатели лучшего прототипа и лучшей концепции. Любые материалы — от металлов и керамики до композитов и наноматериалов. Среди тем проектов: предсказание свойств новых материалов, неразрушающий контроль материалов, VR и AR в материаловедении, биоматериалы и новые производственные технологии.

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