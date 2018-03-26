Ещё
СМИ сообщили о связи Cambridge Analytica со сторонниками Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о связи Cambridge Analytica со сторонниками Brexit 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Оказавшаяся в центре скандала компания Cambridge Analytica может быть связана с агитировавшей за выход Великобритании из ЕС организацией Vote Leave, сообщается в интервью экс-волонтера организации Шахмира Санни газете Observer.
Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
Согласно информации издания, организация Vote Leave через третью компанию перечислила около 625 тысяч фунтов канадской IT-компании AggregateIQ, занимающейся web-разработками и онлайн-рекламой. Как отмечает газета, компания AggregateIQ «практически являлась подразделением» Cambridge Analytica.
Документы и файлы, связанные с деятельностью организации, экс-волонтер передал избирательной комиссии Великобритании и полиции.
К свою очередь, компания AggregateIQ на сайте опровергла принадлежность к Cambridge Analytica, подчеркнув, что, в том числе, никогда не заключала с аналитической компанией контрактов.
Как пишет газета, заявления в отношении Cambridge Analytica усилили давление на ведущих политиков-участников кампании Vote Leave. В частности, речь идет о советнике премьер-министра страны Терезы Мэй Стивене Паркинсоне, главе МИД Великобритании Борисе Джонсоне и министре по делам окружающей среды Майкле Гоуве.
В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации. Facebook и Twitter тогда заявили, что будут содействовать расследованию.
РИА Новости: последние новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе Жители Екатеринбурга подали заявки на проведение референдума по телебашне Иванов: решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов379
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди97
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно77
Начало пожара в Кемерово попало на видео118
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение