В Устав муниципального округа Вешняки внесены изменения и дополнения

В ходе заседания Совета депутатов МО Вешняки были рассмотрены вопросы по внесению изменений в Устав. Об этом сообщили в аппарате Совета депутатов.

Устав был приведен в полный порядок в соответствии с действующим законодательством. «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы осуществляется не позднее, чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. Отметим, если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов», — прокомментировали в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки.

Важно отметить, что изменения коснулись усиления антитеррористической защищенности объектов на территории района Вешняки, которые находятся в муниципальной собственности.

Аппарат Совета депутатов МО Вешняки напоминает, что принятие изменений и дополнений в Устав осуществляется большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.

Более подробную информацию можно получить на официальном портале муниципального округа Вешняки.