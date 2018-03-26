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С 1 мая в столице Монголии начнется массовая вакцинация скота против ящура
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С 1 мая в столице Монголии начнется массовая вакцинация скота против ящура 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сегодня говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии.
В настоящее в Улан-Баторе насчитывается около 16000 голов скота.
Как сообщает Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, с начала 2018 года ящур обнаружен у 4468 голов скота, из которых 3268 было уничтожено в регионах и 619 — в Улан-Баторе.
В 2018 году Монголия получит у РФ 7,2 млн доз вакцины.
На сегодняшний день в 23 сомонах 8 аймаков Монголии зафиксирована вспышка ящура. Из-за возникшей ситуации установлен карантин в результате заражения крупного рогатого скота вирусом ящура.
Согласно статистике, в 2017 году общее поголовье скота в Монголии достигло 66,2 млн голов. Однако при этом животноводство очень сильно зависит от природных факторов. —0—
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