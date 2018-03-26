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Площадка «Пасхального дара» в Зеленограде посвятят теме добра
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Площадка «Пасхального дара» в Зеленограде посвятят теме добра 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
С 7 по 15 апреля на площади Юности будет работать городской фестиваль «Пасхальный дар».
Как сообщил окружной газете zelao.ru заместитель префекта округа Дмитрий Лавров, лейтмотивом фестиваля станет благотворительность. Для взрослых будет доступна информация о том, как можно поучаствовать в программах благотворительности, а для ребят будут предложены благотворительные мастер-классы, на которых они будут делать сувениры.
Лавров также рассказал, что до конца марта организаторы фестиваля — Департамент торговли и услуг Москвы и ГБУ «Московские ярмарки» — сформируют списки предпринимателей-участников фестиваля. По словам зампрефекта, зеленоградские бизнесмены также приняли активное участие в заявочной кампании, и именно им будет отдано предпочтение при выборе участников.
Гостей фестиваля на площади Юности будут встречать три ресторана общественного питания, пять торговых шале и три — анимационных, а также большое количество арт-объектов, посвященных Пасхе. Будет работать карусель и каток с искусственным льдом.
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