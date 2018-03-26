Житель Воронежской области разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В воскресенье, 25 марта, возле многоэтажного дома по улице Набережной в Нововоронеже обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Травмы погибшего говорят о том, что он упал с большой высоты. Следователи устанавливают личность мужчины и обстоятельства трагедии.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины, опрошены очевидцы, выполнены иные следственные и процессуальные действия», — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы просят жителей Нововоронежа помочь в опознании погибшего. Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см., плотного телосложения, волосы короткие, темные, лысина. Среди особых примет — на правой руке цветная татуировка с изображением тигра, на левой — льва.

Всех, кто обладает информацией о личности погибшего, следователи просят звонить по телефонам: 8 (47364) 5-26-90, 2-42-11.