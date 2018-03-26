В Пензенской области на капремонт 242 км дорог выделили 5,5 млрд руб.

На восстановление дорожного полотна в этом году намерены потратить порядка 5,5 млрд, из этих средств около 800 млн выделило правительство страны. В графике значится сделать и сдать в эксплуатацию примерно 500 автодорог.

По словам министра, уже подписаны соглашения на содержание 3760 километров дорог, заготовлен достаточный объем пескосоляной смеси.

«Для содержания автодорог в нормальном состоянии был начат ямочный ремонт, с начала года проведен ремонт около 8 тысяч кв.м. 144,4 тысяч квадратных метров еще нужно отремонтировать. Поставлена задача до 15 мая закончить ямочный ремонт. Предусмотрен капремонт 242 км дорог», — сообщил Александр Гришаев.

Глава минпрома отметил, что нацелил своих подчиненных на своевременное проведение торгов для определения подрядчиков.