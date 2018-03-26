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В Пензенской области на капремонт 242 км дорог выделили 5,5 млрд руб.
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В Пензенской области на капремонт 242 км дорог выделили 5,5 млрд руб. 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Глава регионального Минпрома Александр Гришаев 26 марта на оперативном совещании в правительстве Пензенской области отчитался о намеченных планах по ремонту дорог в 2018 году.
На восстановление дорожного полотна в этом году намерены потратить порядка 5,5 млрд, из этих средств около 800 млн выделило правительство страны. В графике значится сделать и сдать в эксплуатацию примерно 500 автодорог.
По словам министра, уже подписаны соглашения на содержание 3760 километров дорог, заготовлен достаточный объем пескосоляной смеси.
«Для содержания автодорог в нормальном состоянии был начат ямочный ремонт, с начала года проведен ремонт около 8 тысяч кв.м. 144,4 тысяч квадратных метров еще нужно отремонтировать. Поставлена задача до 15 мая закончить ямочный ремонт. Предусмотрен капремонт 242 км дорог», — сообщил Александр Гришаев.
Глава минпрома отметил, что нацелил своих подчиненных на своевременное проведение торгов для определения подрядчиков.
«Программу по ремонту дорог, которую мы намечали, между Пензой и райцентрами, практически выполнили. Запускаем ремонт мостов. За счет своих средств четыре мостовых перехода отремонтируем в этом году», — добавил Александр Гришаев.
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