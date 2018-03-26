«Гулять и размышлять»: в Калининграде представили еще один проект благоустройства острова Канта

В минувшую субботу калининградцы обсудили проекты по благоустройству ключевых общественных пространств города. Визуализацию объектов — острова Канта, площадей у Дома Советов и у Северного вокзала — представили специалисты московского института «Стрелка». Обсуждение было достаточно бурным, передает корреспондент калининградских «Вестей».

Первый проект — остров Канта. Архитектор Яна Козак предложила создать здесь несколько набережных, поскольку сейчас остров окаймляет бетонная стенка, из-за чего у горожан и гостей города нет ощущения, что они находятся «на острове».

«Понятно, что в Калининграде основные территории достаточно спорные с точки зрения истории, наследия. Всегда стоит вопрос — воссоздавать, восстанавливать или дальше идти вперед к новым идеям? — сказала Козак. — Если взять остров Канта, то тут есть и советское, и кёнигсбергское наследие. И на наш взгляд, важно, чтобы они дополняли друг друга». Согласно концепции «Стрелки», на острове «очень мягкими решениями» будет создан зеленый ландшафтный парк, где люди могли бы «гулять и размышлять».

Из крупных объектов на острове будет размещена лишь сцена для концертов.

После презентации калининградский общественник Максим Макаров поинтересовался — синхронизирована ли работа «Стрелки» с предложениями, прозвучавшими на днях на Совете по культуре при губернаторе?

«В вашем проекте — очень правильный, реалистичный подход, — сказал Макаров. — Остров должен остаться парком, а не стать громадной строительной площадкой в центре города, которая только отпугнет туристов. Но, скажите, синхронизирована ли ваша работа с правительством Калининградской области ? Недавно на Совете по культуре был анонсирован проект обустройства острова, где прозвучали странные поползновения в угоду «прусскому западу» по застройке острова. Например, заговорили о строительстве здания бывшего кенигсбергского университета…»

На вопрос общественника ответил главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, который также присутствовал на презентации.

«Концепция, которая была представлена на Совете по культуре, подразумевала первый этап приведения в порядок территории острова, — сказал архитектор. — И в той концепции не было представлено никаких строительных объектов на острове. Просто было предложение к юбилею Канта как-то обозначить это событие, может быть, заняться вопросом воссоздания Альбертины, которая там была. Но это было лишь предложение, еще раз скажу. Главное же, что эти две концепции объединяет идея создания парковой территории. Здесь нет разногласий».

Евгений Костромин и представитель КБ «Стрелка» Наталья Маковецкая договорились скоординировать свои действия по благоустройству острова Канта.