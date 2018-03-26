Россия и КНДР подтвердили желание развивать экономическое сотрудничество

РФ и МОСКВА , 26 мар — РИА Новости КНДР подтвердили общее стремление к дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, сообщается на сайте Минпромторга РФ по итогам восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Корейской народно-демократической республикой.

"В ходе переговоров стороны еще раз подтвердили общее стремление к дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

На заседании были рассмотрены вопросы финансового взаимодействия, рабочие задачи в области энергетики, транспорта, науки и техники, сельского хозяйства и рыболовства, а также в области культуры.

Отмечается, что в завершении встречи стороны договорились о дальнейшем развитии отношений между странами.