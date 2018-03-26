«Уничтожать без суда!»: в Самаре таможенники пожаловались на переполненные склады с контрафактом

За первые три месяца 2018 года сотрудники самарской таможни изъяли 52 тысячи единиц контрафактной продукции. Об этом в понедельник, 26 марта, на заседании в губдуме сообщил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев.

— Общая сумма ущерба, причиненного правоообладателям, составила 110 миллионов рублей, — рассказал Рустам Тунтаев. — Большая часть контрафакта поступает в регион из Казахстана

В числе лидеров по подделкам — детская одежда, спортивные костюмы, джинсы и обувь известных брендов. Также злоумышленники пытаются перевезти через границу без документов парфюмерию, технику и аксессуары.

По словам Рустама Тунтаева, склады Самарской таможни уже переполнены, и конфискованный товар негде складировать. Весь «серый» товар остается на складах до решения суда на месяцы, а то и годы. Поэтому представитель ведомства предложил депутатам разрешить его подопечным уничтожать контрафактные товары наравне с санкционными.