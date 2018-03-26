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В библиотеке Хорошево-Мневников прочтут лекцию о поэзии
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В библиотеке Хорошево-Мневников прочтут лекцию о поэзии 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В библиотеке № 235 района Хорошево-Мневники 27 марта пройдет лекция «Поэзия как музыка души».
— В рамках лекции гостям предложат познакомиться с биографиями отечественных и зарубежных поэтов. Героями встречи станут Гюго, Гейне, Шекспир, Есенин, Басе и ряд других авторов. Биографические зарисовки будут дополнены анализом с точки зрения этнопсихологии и психологии творчества. Одной из затронутых тем станет изменение значения поэзии в жизни общества на протяжении его исторического развития, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Начало в 12.00, вход свободный. Адрес библиотеки № 235: ул. Демьяна Бедного, д. 16. Телефон для справок: 8 (499) 197-36-33. (ео)
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