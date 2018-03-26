Свердловский завод продает автомобили и квартиры

Чтобы рассчитаться с долгами.

Имущество Буланашского машиностроительного завода, объявленного банкротом, выставлено на торги за 171,5 миллиона рублей. Соответствующая аукционная документация опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Процедура назначена на 28 апреля.

Имущество завода собираются пустить с молотка, разбив на 29 лотов. Самый дорогостоящий — 141,8 миллиона рублей — представляет долю завода в уставном капитале ООО «СибНИИНП-инжиниринг», сообщает "Уралинформбюро"

Большую часть торгуемого имущества составляет автомобильная техника — 25 единиц, включая легковой автотранспорт и автопогрузчики. Кроме того, на продажу выставлены здание лесопильного цеха заводоуправления и две двухкомнатные квартиры, расположенные в поселке Буланаш на улице Комсомольской.

Буланашский машиностроительный завод был построен в 1972 году. Он специализировался на проектировании, производстве и ремонте нефтегазового оборудования. В 2003 году вошел в состав промышленной группы «Генерация» — крупного машиностроительного холдинга, выпускающего теплоэнергетическое, нефтегазовое, буровое и нефтехимическое оборудование в России , а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Завод обанкротился в апреле 2016 года. Среди его кредиторов значатся транспортная компания «Оверлэнд Лоджистик», АО «Арктех» и ООО «Челябспецдеталь». По данным регионального УФССП, общая задолженность предприятия составляет порядка 300 миллионов рублей.

ООО «БМЗ» — не единственное крупное предприятие, «попавшее в распродажу» за последние время. На портале опубликованы объявления о торгах по имуществу Екатеринбургского виншампанкомбината и ОАО «Свердловскдорстрой».

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