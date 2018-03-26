Жильцов уфимской многоэтажки несколько лет игнорировала управляющая компания 

Госкомитет РБ провел проверку в уфимской многоэтажке на ул. Николая Дмитриева, 23. Жильцы обращались во все инстанции несколько лет с просьбой решить коммунальные проблемы, но их игнорировали, пока они не привлекли внимание журналистов.
Один из общественников решил пройтись по подъезду дома и заснял все проблемы ЖКХ — он заметил сырость, проблемы с проводкой, ужасное состояние лифта, некачественный капремонт. Мусорный контейнер стоял вплотную к дому, от него шел неприятный запах прямо в окна жильцов.
— Указанные факты частично подтвердились. После подробной проверки будет определена степень вины управляющей компании. По программе капремонта до 2019 года в доме должны поменять лифт. Скоро планируется провести общее собрание жильцов по поводу ремонта лестничной клетки, — пояснили в Госкомитете Башкирии по жилищному и строительному надзору.