Жильцов уфимской многоэтажки несколько лет игнорировала управляющая компания

Госкомитет РБ провел проверку в уфимской многоэтажке на ул. Николая Дмитриева, 23. Жильцы обращались во все инстанции несколько лет с просьбой решить коммунальные проблемы, но их игнорировали, пока они не привлекли внимание журналистов.

Один из общественников решил пройтись по подъезду дома и заснял все проблемы ЖКХ — он заметил сырость, проблемы с проводкой, ужасное состояние лифта, некачественный капремонт. Мусорный контейнер стоял вплотную к дому, от него шел неприятный запах прямо в окна жильцов.