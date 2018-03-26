Где не будет света в Оренбурге 27 марта?

27 марта с 10.00 до 20.00 часов отключат электричество по улицам:

Южно-Уральской (№ 55-57, 58-78), Лермонтова (№ 11-21, 14-28), Самолетной (№ 160-192), Сызранской (№ 77-103, 82-102), Хакимова (№ 67-89, 74-98), Глинки (№ 1-17, 2-18), Полигонной (№ 11-27), Одесской (№ 77-97, 98-112), Летной (№ 4-30), Жуковского (№ 1-25, 12а-26), Розы Люксинбург (№12-22, 3-23), Достоевского (№ 2-22, 3-11), Кольцевой (№ 6-16), Карьерной (№ 3-15а), Волгоградской (№ 5а, 5, 7,9, 7/3), проспекту Гагарина (№ 7, 7а, 9а);

Также с 10.00 до 17.00 часов не будет света в п. Пригородном, с. Бердянка, п. Каргала, с. Раздольское.

Телефон аварийной службы 56-83-38.