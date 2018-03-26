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Ёлка прокомментировала фото Оксимирону, и это очень смешно!
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Ёлка прокомментировала фото Оксимирону, и это очень смешно! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ёлка (35) — девушка с прекрасным чувством юмора. Чего только стоит ее «Твиттер»! А вчера Oxxxymiron (33) выложил в «Инстаграм» фото с подписью «гдетреки», и певица не смогла пройти мимо.
«Треки надо писать, пока молодой. Потом поздно будет. Часики то тикают. Смысле, не хочешь писать? Не выдумывай, все хотят. Дал ложечка трепок, даст и микстейпушку». (Орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)
Это смешно! Комментарий Ёлки набрал больше 600 лайков, и Оксимирон над ним тоже посмеялся. А фанаты рэпера отметили: «Золотые слова! Может Мирон послушается!»
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elka-prokommentirovala-foto-oksimironu-i-eto-ochen-smeshno/
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