Ёлка прокомментировала фото Оксимирону, и это очень смешно!

Ёлка (35) — девушка с прекрасным чувством юмора. Чего только стоит ее «Твиттер»! А вчера Oxxxymiron (33) выложил в «Инстаграм» фото с подписью «гдетреки», и певица не смогла пройти мимо.

«Треки надо писать, пока молодой. Потом поздно будет. Часики то тикают. Смысле, не хочешь писать? Не выдумывай, все хотят. Дал ложечка трепок, даст и микстейпушку». (Орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)

Это смешно! Комментарий Ёлки набрал больше 600 лайков, и Оксимирон над ним тоже посмеялся. А фанаты рэпера отметили: «Золотые слова! Может Мирон послушается!»

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