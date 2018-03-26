Тюменское правительство договорилось о сотрудничестве с «Газпром нефть» 

«Есть несколько новых перспективных проектов, в том числе мы обсуждаем крупный научно-инновационный проект, расширение взаимодействия в сфере информационных технологий. В целом, сотрудничество развивается очень хорошо», — заявил на заседании заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.
В свою очередь, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль обратил внимание, что в последнее время для промышленного применения в компании используются три IT-технологии, разработанные в Тюменской области. Также, по его словам, развивается сотрудничество с вузами.
Отметим, за последние два года «Газпром нефть» вдвое увеличила объем закупок товаров и услуг у предприятий Тюменской области. В 2017 году он составил 13 млрд руб. Такая динамика обусловлена прежде всего развитием крупных проектов компании — вводом в разработку Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений на севере ЯНАО.