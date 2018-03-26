Ещё
Коммунальщики грозят кировчанам прекратить вывоз отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики грозят кировчанам прекратить вывоз отходов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жильцы уже заявили, что обратятся к руководству города и области с просьбой разобраться в ситуации.
«Я не понимаю, почему собственники квартир должны «выбивать долги» с УК. Подскажите, каким образом мы должны это делать? Нас призывают к нарушению порядка, митингу, демонстрации, дестабилизации обстановки в городе? Собственники в декабре 2017 года провели собрание и выразили желание перейти в другую управляющую компанию, но ГЖИ отложила рассмотрение вопроса до 2 апреля 2018 года», — пишут в соцсетях кировчане.
Напомним, о рисках возникновения подобных ситуаций руководители управляющих компаний Кирова уже говорили несколько недель назад. С нового года подрядчики, которые занимаются вывозом отходов, резко повысили стоимость своих услуг. Компенсировать резко увеличившиеся расходы за счет жильцов УК не имеют права — плата за вывоз отходов была включена в строку «Текущее содержание общедомового имущества», которая может быть изменена только путем голосования собственников. Главы «Октябрьской управляющей компании» и «УК 25-плюс» на недавнем заседании ОПКО жаловались, что повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов со стороны спецорганизаций заставляет их выбирать между оплатой вывоза мусора и содержанием дома и может привести к повторению мусорного «коллапса».
Фото: https://vk.com/zlo43
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Петербурге проверят торгово-развлекательные комплексы СМИ: Скрипаль с дочерью отключили GPS на телефонах в день отравления Ярошук: я еще много хорошего сделаю для Калининграда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов373
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди94
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно67
Начало пожара в Кемерово попало на видео116
Умер Сергей Мавроди244
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение