Коммунальщики грозят кировчанам прекратить вывоз отходов

Жильцы уже заявили, что обратятся к руководству города и области с просьбой разобраться в ситуации.

«Я не понимаю, почему собственники квартир должны «выбивать долги» с УК. Подскажите, каким образом мы должны это делать? Нас призывают к нарушению порядка, митингу, демонстрации, дестабилизации обстановки в городе? Собственники в декабре 2017 года провели собрание и выразили желание перейти в другую управляющую компанию, но ГЖИ отложила рассмотрение вопроса до 2 апреля 2018 года», — пишут в соцсетях кировчане.

Напомним, о рисках возникновения подобных ситуаций руководители управляющих компаний Кирова уже говорили несколько недель назад. С нового года подрядчики, которые занимаются вывозом отходов, резко повысили стоимость своих услуг. Компенсировать резко увеличившиеся расходы за счет жильцов УК не имеют права — плата за вывоз отходов была включена в строку «Текущее содержание общедомового имущества», которая может быть изменена только путем голосования собственников. Главы «Октябрьской управляющей компании» и «УК 25-плюс» на недавнем заседании ОПКО жаловались, что повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов со стороны спецорганизаций заставляет их выбирать между оплатой вывоза мусора и содержанием дома и может привести к повторению мусорного «коллапса».

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