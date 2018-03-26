«Будет не хуже»: в Челябинске начали подготовку к субботникам и оформлению клумб

Челябинске будут проводить весенние субботники в течение двух месяцев — с 1 апреля по 1 июня.

— Надо убрать весь город. В каждом районе уже определены ответственные, — сообщил Евгений Тефтелев . — 1 апреля — это только начало. Сперва определим, что конкретно нужно сделать, выявим места несанкционированных свалок. А потом определим дни массовых субботников, исходя из температурного режима. Челябинск даёт возможность проводить субботники во второй половине апреля. Я думаю, всё будет организованно.

Градоначальник добавил, что сейчас идёт поиск подрядчика, который займётся оформлением клумб.

— Определим его в установленном законом порядке и будем вести работу не хуже, чем в прошлом году, — подытожил мэр.