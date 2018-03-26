Ещё
В Ноябрьске раздали призы «Лицам Ямала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ноябрьске раздали призы «Лицам Ямала» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
— Я не вижу здесь ни одного незнакомого лица, такое ощущение, будто я давно знакома со всеми, — удивляется Инесса Белякова, обладательница новенького гаджета iPad. — Все как-то неожиданно, пока даже не верится: никогда раньше ничего не выигрывала, а тут такой щедрый подарок! Мы сначала уверенно шли во втором десятке участников, потом нас резко отодвинули. Но организаторы сработали отлично, «накрутчиков» исключили из списка, и мы вновь поднялись.
— По-моему, я перезнакомилась со всеми ноябрянами и большей частью россиян, — шутит Ксения Выходцева, держа в руках последнюю модель iPhone. — Спасибо всем, кто лайкнул мое фото и организаторам. Налог? Конечно заплачу, это ж все равно, что сделать отличную покупку с 87-процентной скидкой.
Очередь за призами начала собираться загодя. Сегодня победители получают айфоны, айпады, умные часы и прочие дорогостоящие мелочи. За «крупногабаритными» выигрышами горожан приглашают завтра. Сто сорок ноябрян надолго запомнят эту неделю бессонными ночами и щедрым вознаграждением.
Красный Север: последние новости
«Мусорные короли», отзовитесь! Кто пожаловал на День Оленевода в Салехарде? У «Газпрома» и «Новатэка» расходятся запросы на молодые кадры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов379
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди97
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно77
Начало пожара в Кемерово попало на видео118
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение