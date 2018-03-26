В Ноябрьске раздали призы «Лицам Ямала»

— Я не вижу здесь ни одного незнакомого лица, такое ощущение, будто я давно знакома со всеми, — удивляется Инесса Белякова, обладательница новенького гаджета iPad. — Все как-то неожиданно, пока даже не верится: никогда раньше ничего не выигрывала, а тут такой щедрый подарок! Мы сначала уверенно шли во втором десятке участников, потом нас резко отодвинули. Но организаторы сработали отлично, «накрутчиков» исключили из списка, и мы вновь поднялись.

— По-моему, я перезнакомилась со всеми ноябрянами и большей частью россиян, — шутит Ксения Выходцева, держа в руках последнюю модель iPhone. — Спасибо всем, кто лайкнул мое фото и организаторам. Налог? Конечно заплачу, это ж все равно, что сделать отличную покупку с 87-процентной скидкой.

Очередь за призами начала собираться загодя. Сегодня победители получают айфоны, айпады, умные часы и прочие дорогостоящие мелочи. За «крупногабаритными» выигрышами горожан приглашают завтра. Сто сорок ноябрян надолго запомнят эту неделю бессонными ночами и щедрым вознаграждением.