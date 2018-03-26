Ещё
Передвижные медицинские комплексы завершили турне по Югре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Передвижные медицинские комплексы завершили турне по Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Передвижные медицинские комплексы от «Центра профессиональной патологии» завершили свой зимний сезон.
С 15 января по 22 марта передвижные поликлиники проехали около 6000 км, посетили 14 населенных пунктов Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов.
Специалисты передвижной поликлиники за сезон обследовали около 3000 югорчан. А это на 20% больше по сравнению с 2017 годом.
Как отметил заведующий консультативно-диагностической передвижной поликлиникой Владимир Слабко, в стране в таких масштабах и объемах подобного нет нигде: «Особенность нашего региона — это сложные погодные условия, наши зимники. Проходит большая работа по подготовке водителей, других специалистов, что помогает трудиться слажено, без всяких непредвиденных ситуаций, потому что мы уже знаем наши зимники, реки, мы работаем качественно».
Напомним, в передвижной поликлинике жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов могли пройти осмотр как у врачей общей практики, так и у узких специалистов. Помимо этого, можно было пройти маммографическое и флюорографическое обследование. Об этом сообщает Открытый регион.
После завершения зимнего сезона начинается подготовка к летнему. Он стартует уже 25 мая. Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» посетит 47 населенных пунктов Октябрьского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Березовского и Белоярского районов по судоходным рекам.
АиФ Югра: последние новости
Политолог: «Избирательная кампания в Югре была проведена предельно открыто» Ритуальный праздник народов севера отметят в Казыме Нахимичили! Финал конкурса «Славим человека труда» прошел в Югре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов379
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди97
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно77
Начало пожара в Кемерово попало на видео118
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение