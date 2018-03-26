Передвижные медицинские комплексы завершили турне по Югре

Передвижные медицинские комплексы от «Центра профессиональной патологии» завершили свой зимний сезон.

С 15 января по 22 марта передвижные поликлиники проехали около 6000 км, посетили 14 населенных пунктов Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов.

Специалисты передвижной поликлиники за сезон обследовали около 3000 югорчан. А это на 20% больше по сравнению с 2017 годом.

Как отметил заведующий консультативно-диагностической передвижной поликлиникой Владимир Слабко, в стране в таких масштабах и объемах подобного нет нигде: «Особенность нашего региона — это сложные погодные условия, наши зимники. Проходит большая работа по подготовке водителей, других специалистов, что помогает трудиться слажено, без всяких непредвиденных ситуаций, потому что мы уже знаем наши зимники, реки, мы работаем качественно».

Напомним, в передвижной поликлинике жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов могли пройти осмотр как у врачей общей практики, так и у узких специалистов. Помимо этого, можно было пройти маммографическое и флюорографическое обследование. Об этом сообщает Открытый регион.