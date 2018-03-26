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Работники Лебединского ГОКа удостоены звания «Лучший по профессии»
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Работники Лебединского ГОКа удостоены звания «Лучший по профессии» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
За высокие трудовые достижения, ответственность и инициативу 25 работников Лебединского ГОКа удостоены почётного звания «Лучший по профессии». В торжественной обстановке лебединцам были вручены благодарности комбината, памятные значки и премии в размере 20 тысяч рублей.
Ежегодное награждение лучших по профессии работников комбината состоялось 22 марта в актовом зале обогатительной фабрики. Представители разных подразделений, люди труда — они на деле доказали, что большие производственные успехи всего предприятия складываются из ответственного и небезразличного отношения к делу каждого лебединца.
Церемонию вручения наград от имени управляющего директора Лебединского ГОКа Олега Михайлова провели Александр Плешков, директор по персоналу и Виктор Рассказов, начальник производственно-аналитического управления.
«На мой взгляд, лучшие профессионалы — это люди, которые выполняют свою работу неравнодушно, и это очень по-лебедински — обратился к награждённым Виктор Рассказов — Все вы достигли определённого уровня мастерства в своей деятельности и стали лучшими, я желаю вам не растерять, а только приумножить этот успех. От лица руководства комбината поздравляю вас, желаю дальнейших профессиональных достижений. Спасибо за ваш труд!»
«Я работаю на Лебединском ГОКе уже 24 года. За это время опыт и знания накопились богатые, — поделился эмоциями Николай Бородаев, машинист бульдозера (в карьере) автотракторного управления. — Приятно, что руководство знает, и ценит мой труд. Для меня это звание большая, хотя и нечаянная радость, ведь я никогда не стремился к наградам, просто всегда старался работать на совесть».
Отличные показатели в работе и у фильтровальщика обогатительной фабрики Лилианы Востриковой. Она не только грамотно выполняет свои ежесменные должностные обязанности, но и является призёром конкурса профмастерства.
«Работа непростая и ответственная, тем и ценнее признание, — отметила Лилиана. — Чтобы его добиться, нужно работать с отдачей, не забывать о требованиях охраны труда и промбезопасности, плюс иметь долю оптимизма. Тогда и работа спорится, и результат приносит радость».
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