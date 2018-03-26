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В Ленобласти проверят систему оповещения населения об угрозе возникновения ЧП
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В Ленобласти проверят систему оповещения населения об угрозе возникновения ЧП 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Ленинградской области области состоится комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Проверочные мероприятия запланированы на 27 марта с 11:00 до 13:00, сообщает пресс-служба правительства региона. При их проведении будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и уличные громкоговорители во всех районах.
Жителям и гостям Ленобласти рекомендуется отнестись к проводимой проверке с пониманием и сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в 47 регионе проверят противопожарную безопасность объектов массового скопления людей.
Напомним, что проверки проводятся в связи с трагедией в Кемеровской области. Около полудня по московскому времени в воскресенье, 25 марта, в центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли более 60 человек.
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