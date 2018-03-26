В Ленобласти проверят систему оповещения населения об угрозе возникновения ЧП

Ленинградской области области состоится комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Проверочные мероприятия запланированы на 27 марта с 11:00 до 13:00, сообщает пресс-служба правительства региона. При их проведении будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и уличные громкоговорители во всех районах.

Жителям и гостям Ленобласти рекомендуется отнестись к проводимой проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в 47 регионе проверят противопожарную безопасность объектов массового скопления людей.