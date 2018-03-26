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В библиотеке на 1-й Новокузьминской дети смастерили фигурки птиц
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской дети смастерили фигурки птиц 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Мастер-класс «Весенние птицы» по изготовлению фигурок жаворонков, скворцов и грачей состоялся в центральной детской библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.
— Ребята изображали красивых весенних птиц с помощью картона, цветной бумаги и шпажек. Наши гости сделали все, чтобы весна поскорее пришла, — отметила Анастасия Лунева.
Напомним, что центральная детская библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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