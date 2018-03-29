Об истории Кремля рассказали в библиотеке на 1-й Новокузьминской

Беседа в рамках цикла рассказов об истории Москвы состоялась в библиотеке №104 на 1-й Новокузьминской в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.

— Мы вспоминали историю сооружения нашего Кремля. Чем был изначально Кремль, сколько в нем башен и площадей, почему Москва была белокаменная — все это ребята узнали, побывав в ретропутешествии «Начинается земля, как известно, от Кремля», — сказала Анастасия Лунева.

Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)