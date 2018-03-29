Ещё
Об истории Кремля рассказали в библиотеке на 1-й Новокузьминской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Об истории Кремля рассказали в библиотеке на 1-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Беседа в рамках цикла рассказов об истории Москвы состоялась в библиотеке №104 на 1-й Новокузьминской в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.
— Мы вспоминали историю сооружения нашего Кремля. Чем был изначально Кремль, сколько в нем башен и площадей, почему Москва была белокаменная — все это ребята узнали, побывав в ретропутешествии «Начинается земля, как известно, от Кремля», — сказала Анастасия Лунева.
Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Гостей библиотеки на 1-й Новокузьминской научили мастерить куклу Московку Ученики школы на улице Маевок приняли участие в конкурсе чтецов В детской библиотеке Рязанского района отметят Международный день птиц
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово50
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»128
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания161
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение