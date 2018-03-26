«В вину мне поставили агитацию за Грудинина». Югорский единоросс рассказал о причинах исключения из партии

Аносов пояснил, что формально он был исключен из рядов «Единой России» согласно пункту партийного устава 4.3.2, в котором перечислены основные причины для принудительного лишения статуса. Среди них, в частности, нарушение партийного устава, программных документов, решений руководства и центральных органов партии, дискредитирующие действия и так далее. Аносова обвинили в организации работы наблюдателей на выборах от штаба иного кандидата.

«Фактически, как было сказано, в вину мне поставили агитацию за [кандидата в президенты от КПРФ Павла] Грудинина. Конечно, никакой агитацией я не занимался. Ситуация сводится к тому, что членам Союза ветеранов боевых действий (Ханты-Мансийская региональная общественная организация, возглавляемая Аносовым — ред.), которые заявлялись наблюдателями на выборах, согласовали такое время, что они не попадали на подсчет голосов. Нас же интересовал реальный и фактический подсчет, без искажения данных, как гарант реального волеизъявления граждан», — пояснил Аносов.

По словам депутата, заявки на наблюдение общественники подавали на 26 из 28 участков в Ханты-Мансийске . «Когда организации поступило предложение наблюдать за выборами от представителей Грудинина, на то время, какое было необходимо, осталось только 19 человек. Люди отказывались по идейным соображениям, по собственным мотивам», — отметил Алексей Аносов.

Парламентарий подчеркивает: ему непонятны причины ночных звонков от регионального партийного руководства с требованиями отозвать наблюдателей. «Мы все прекрасно понимали, что результат будет прогнозируемый, что повлиять на него практически невозможно. Не понимаю эту ситуацию — очевидно, что президент побеждает с большим отрывом от оппонентов, почему нужно отзывать людей?», — недоумевает Аносов.

Отметим, как пояснил депутат, наблюдатели за время своей работы не увидели каких-либо серьезных нарушений в работе участковых комиссий. «Были мелкие недочеты: наблюдателей посадили слишком далеко, так, что они не видели бюллетени. Или, например, часть бюллетеней за одного кандидата оказалась в стопке другого. Но это все мелочи, ничего серьезного не происходило», — добавил Алексей Аносов.

В завершение разговора он подчеркнул, что не собирается сдавать мандат депутата. Кроме того, Аносов не намерен вступать в иные партии и планирует представлять Ханты-Мансийск в качестве независимого депутата.