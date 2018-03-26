Ещё
За фальсификацию стеклоомывателей нижегородский Роспотребнадзор возбудил дела на сумму 112 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За фальсификацию стеклоомывателей нижегородский Роспотребнадзор возбудил дела на сумму 112 тысяч рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Региональное управление Роспотребнадзора провело проверку стеклоомывающих жидкостей в Нижегородской области и возбудило дела на сумму 112 тысяч рублей за их подделку. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
С начала 2018 года было проведено исследование 13 проб стеклоомывающих жидкостей. Из них в 4 пробах стеклоомывателей, произведенных в регионе, содержание метанола превышает допустимый уровень от 10 до 276 раз. Кроме того, в 2 отобранных пробах содержание метилового спирта превышено до 992 раза. Также нарушения были выявлены в маркировке товара.
Newsroom24: последние новости
Свыше 1,5 тысяч вакансий представлено на ярмарке в Нижнем Новгороде Определен Топ-10 самых интересных событий минувшей недели Владимир Путин победил в Нижегородской области с 77,26% голосов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов387
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно80
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди99
Начало пожара в Кемерово попало на видео120
Умер Сергей Мавроди246
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение