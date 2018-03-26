За фальсификацию стеклоомывателей нижегородский Роспотребнадзор возбудил дела на сумму 112 тысяч рублей

Региональное управление Роспотребнадзора провело проверку стеклоомывающих жидкостей в Нижегородской области и возбудило дела на сумму 112 тысяч рублей за их подделку. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С начала 2018 года было проведено исследование 13 проб стеклоомывающих жидкостей. Из них в 4 пробах стеклоомывателей, произведенных в регионе, содержание метанола превышает допустимый уровень от 10 до 276 раз. Кроме того, в 2 отобранных пробах содержание метилового спирта превышено до 992 раза. Также нарушения были выявлены в маркировке товара.