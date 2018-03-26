В Мосгордуме создадут рабочую группу для популяризации единых стандартов оказания первой помощи

Рабочая группа для популяризации единых стандартов оказания первой помощи будет создана в столичном парламенте. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщил ее председатель Евгений Герасимов

«Мы создадим рабочую группу с привлечением экспертного сообщества, которая разработает рекомендации по продвижению и популяризации единых стандартов оказания первой медицинской помощи пострадавшим гражданам. Нужно это сделать красиво и наглядно с привлечением артистов», — пояснил Е. Герасимов.