Ещё
В Мосгордуме создадут рабочую группу для популяризации единых стандартов оказания первой помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мосгордуме создадут рабочую группу для популяризации единых стандартов оказания первой помощи 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: РИАМО
Рабочая группа для популяризации единых стандартов оказания первой помощи будет создана в столичном парламенте. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщил ее председатель Евгений Герасимов.
«Мы создадим рабочую группу с привлечением экспертного сообщества, которая разработает рекомендации по продвижению и популяризации единых стандартов оказания первой медицинской помощи пострадавшим гражданам. Нужно это сделать красиво и наглядно с привлечением артистов», — пояснил Е. Герасимов.
Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться единые стандарты оказания первой помощи.
Агентство «Москва»: последние новости
Москоллектор: После реконструкции к ЧМ коллектор «Лужников» прослужит минимум 30 лет В Госдуме поддержали президентский законопроект об ответственности за нарушения в сфере госзакупок Апарт-отель вместимостью более 220 номеров построят в Даниловском районе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов387
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно80
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди99
Начало пожара в Кемерово попало на видео120
Умер Сергей Мавроди246
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение