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В Мосгордуме могут разработать законопроект об обучении сотрудников горучреждений оказанию первой помощи
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В Мосгордуме могут разработать законопроект об обучении сотрудников горучреждений оказанию первой помощи 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: Звездный бульвар
Мосгордума может направить в Госдуму законодательную инициативу об обучении руководителей и сотрудников городских учреждений по программе оказания первой доврачебной помощи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Это оказание медицинской помощи, которую должен оказать любой человек, тем более имеющий власть — руководители, чиновники в любом учреждении. Мы городскую программу начали с учреждений культуры, где ведется работа по обучению сотрудников навыкам оказания первой медицинской помощи, дальше — ЖКХ, образовательные учреждения. Это крайне необходимо, потому что жизнь полна неожиданностей, и очень много ситуаций, в которых, как выясняется, никто не знает, что нужно делать. Мы хотим, чтобы были закреплены определенные стандарты, которые должны знать все и соблюдать. Мы будем выходить с этими предложениями (в Госдуму — прим. Агентства «Москва»), в том числе с законодательной инициативой», — сказал Е. Герасимов.
Ранее в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, посвященного вопросу обеспечения безопасности на объектах культуры, ЖКХ и в социальных учреждениях, было принято решение о создании единых стандартов по оказанию первой помощи на территории Москвы и о широком распространении необходимых знаний и навыков среди населения.
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