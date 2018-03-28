В Мосгордуме могут разработать законопроект об обучении сотрудников горучреждений оказанию первой помощи

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Объем розничных продаж прессы в отделениях «Почты России» в 2017 г. вырос на 5% - до 4,9 млрд руб.

Новое высокопрочное остекление для кабин скоростных электровозов могут выпустить в апреле

В Госдуму внесен законопроект о повышении до 50 тыс. руб. штрафов за хулиганство в самолетах