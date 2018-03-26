В музее под открытом небом «Торум Маа» прошёл день открытых дверей

В экскурсии по музею туристы узнали о быте и жизни коренных и малочисленных народов ханты и манси. Гид наглядно показала, как устроены изнутри их дома. Жильё сделано по подобию обители, в которых проживали раньше обские угры. Дом разделён на мужскую и женскую территорию. В нём продемонстрирована кухонная утварь из дерева и бересты, а также из корней деревьев. На стенах висят экспонаты национальной одежды, а также верхняя одежда из шкуры оленя.

Отдельного внимания заслуживают игрушки для детей. У коренных народов есть своя юла, которая смастерена интереснейшим образом. Она крутится при помощи палочки, которая прикреплена на нитках к основному стержню с доской у основания. Интересны народные головоломки, которые разгадать не так-то легко. Изготовлены они из костей и верёвочек.

Существует легенда, что однажды купец остановился в национальной деревне и увидел, как мужчина решает головоломку. Он заинтересовался и вызвался разгадать её. Но по истечению нескольких дней, так и не продвинулся с места. Местный житель сказал ответ и показал решение задачи, но за большую плату в пять лошадей.

У мальчиков игрушки были из дерева. Лодки, нарты и прочая атрибутика, которая пригодится во взрослой жизни. Девушке при рождении шили маленькую сумочку «Тутчан», в которой она хранила игольницу, нитки и лоскутки ткани. Девочка в 5-6 лет уже самостоятельно шила себе куклу «акань», с которой потом играла.

Большое внимание уделили ловушкам, которые применяли на охоте и показывали наглядно принцип их действия. На каждого зверя изготавливали отдельные ловушки, которые захлопывались и не давали зверю уйти. Во многих таких орудиях применялась приманка для животного.

Экскурсовод рассказывала о значении орнаментов на одежде и посуде, из чего делались нитки и иголки, о самодельном орудии труда, о жизни и традициях коренных народов, а также отвечала на заданные вопросы аудитории.

Напомним, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» — это уникальное место, где реконструированы экспонаты быта обских угров.