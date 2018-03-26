Учащиеся старших классов, выбравшие для себя профессию врача, ознакомились с работой больницы № 64

В минувшую субботу в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова при поддержке городского департамента здравоохранения прошло замечательное мероприятие «Моя будущая профессия — врач».

Мероприятие «Моя будущая профессия — врач» в городской клинической больнице № 64 было организовано для школьников выпускных классов с целью профориентации и привлечения новых кадров в медицину.

«Мы провели для ребят познавательную экскурсию по отделениям больницы, в ходе которой можно было не только посмотреть, как работает современная московская больница, но и пообщаться с высокопрофессиональными специалистами городской клинической больницы № 64», — рассказала главврач ГКБ Ольга Шарапова